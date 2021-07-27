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Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı - Son Dakika

Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı

27.07.2021 09:49
Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı, System.String[]

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan ayakkabı ve saraciye sektörleri, Covid-19 virüsünün aşısının bulunması ve normalleşme adımlarının atılması sonrasında dünyadaki en prestijli buluşma adresi Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na 67 firmayla fiziki olarak katıldı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan ayakkabı ve saraciye sektörleri, Covid-19 virüsünün aşısının bulunması ve normalleşme adımlarının atılması sonrasında dünyadaki en prestijli buluşma adresi Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na 67 firmayla fiziki olarak katıldı.

18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirildi. Türk ayakkabı sektörünün 2021 yılında pandeminin yaralarını sarmaya başladığını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, pandemi sonrasında dünya genelinde bir toparlanma ve talep artışı olduğunu, Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'nın bu süreci hızlandırdığını ifade etti.

Hedef 1 milyar dolar ihracat

Ayakkabı sektörü olarak 2021 yılı için 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini anlatan Zandar, "Pandemi sürecinde Türkiye'nin ilk sanal fuarını düzenledik, pandeminin etkilerini azaltma konusunda büyük bir çaba gösterdik. Normalleşme sürecinde de ilk fiziki fuarımız Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı oldu. Fuarda ithalatçılardan yoğun ilgi gördük. Katılan firmalarımızın büyük çoğunluğu ihracat bağlantılarıyla döndü. Fuara katılan 400 firmadan 67'sinin Türk firması olması çok etkili oldu. Gelen alıcılar az katılım yüzünden vakitlerini yeni üretici bulmak için kullandı. Sektörün öncü fuarı olan Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'nda Türk firmalarının mevcudiyetinin süreklilik arz etmesi çok önemli. Önümüzdeki fuarda Milli Katılım çatısı altında en az 30 firma olmasını bekliyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri, başarılı organizasyonu ve yoğun ilgisi ile tüm katılımcılardan tam not aldı" diye konuştu.

Deri sektörünün ihracatının yüzde 77'si ayakkabı ve saraciye sektörlerinden

2021 yılının ocak-haziran döneminde Türk deri sektörü olarak 793 milyon dolarlık ihracat yaptıkları bilgisini veren Zandar sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracatımızın 506 milyon dolarlık kısmını ayakkabı sektörü yaparken, saraciye ürünleri ihracatımız 105 milyon dolar oldu. İki sektör, 2021 yılının ilk yarısında 611 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Avrupa'daki zincir mağazaların satın almacılarıyla Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'nda verimli ikili görüşmeler yaptık."

İtalya'ya 42 milyon 311 bin dolarlık ihracat

Türk deri sektörü 2021 yılının ocak-haziran döneminde İtalya'ya yüzde 5'lik artışla 42 milyon 311 bin dolarlık ihracat yaptı. İtalya, Türk deri sektörünün en fazla ihracat yaptığı dördüncü ülke olurken, ayakkabı sektörü 16,4 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Türkiye, İtalya'ya 15 milyon dolarlık deri post, 5,4 milyon dolarlık saraciye ve 5,3 milyon dolarlık deri kürk ihraç etti. - İZMİR

Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı
Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı
Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı
Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı
Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı
Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı

1 Temmuz, İhracat, Pandemi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı sektörü pandemi sonrasına ayak bastı - Son Dakika Ekonomi


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