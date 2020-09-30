Ayakkabı sektörünün ilk fiziksel fuarı AYMOD başladı - Son Dakika

Ayakkabı sektörünün ilk fiziksel fuarı AYMOD başladı

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)", salgına karşı tüm önlemler alınarak bugün İstanbul'da kapılarını açtı.

Ayakkabı sektörünün ilk fiziksel fuarı AYMOD başladı, System.String[]

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)", salgına karşı tüm önlemler alınarak bugün İstanbul'da kapılarını açtı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD, ihracatı artırma hedefiyle başladı.

Ayakkabı sektörüne yön veren 420 markayı uluslararası alıcılarla buluşturan fuar kapsamında, ayakkabı ihracatında özel yer tutan ve ihracat potansiyeli yüksek olan 32 ülkeden, 350'yi aşkın alım heyeti Türkiye'ye geldi.

Fuarı, Almanya, Hırvatistan, İtalya, Rusya, Ukrayna, Irak, Kazakistan ve İsrail gibi ülkelerden onlarca katılımcının ziyaret etmesi beklenirken, fuarın B2B görüşmeleriyle yüz milyonlarca dolarlık iş bağlantısı sağlaması hedefleniyor.

"Geçen seneki ihracat hedefimizi bu sene de gerçekleştirmek istiyoruz"

TASD Başkanı Abdulsabur Endican AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ayakkabı sektörünün uluslararası fuarı AYMOD'un bu yıl 63. kez düzenlendiğini, bu kadar uzun soluklu fuar sayısının çok az olduğunu söyledi.

Geçen seneye göre ihracatta pandemi sürecinin etkisiyle düşüş yaşandığını bildiren Endican, "Sektör olarak bir toparlanma sürecine girdik. Pandeminin seyri aynı şekilde artmadan devam ederse, sene sonunda geçtiğimiz seneki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Türk ayakkabı sanayisinde üretimin devam etmesi, ihracatın artması ve sektörün uluslararası alandaki etkinliğini artırması için faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Endican, bu nedenle pandemiye rağmen fiziki fuarı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Endican, 25-27 Ağustos'ta AYMOD'u online olarak düzenlediklerini ve katılımcılardan olumlu sinyaller aldıklarını hatırlatarak, fiziki fuarların yapılmasına henüz 1 Eylül'de izin verilmesine rağmen yoğun bir çalışmayla 30 Eylül'e AYMOD'u yetiştirdiklerini bildirdi.

Hangi şartta olursa olsun Türk ayakkabı üreticisi için ellerinden gelen tüm tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yaptıklarını belirten Endican, 32 ülkeden alım 350'yi aşkın alım heyetinin geldiği fuara binlerce profesyonel ziyaretçi katılacağını söyledi.

Endican, "Böyle bir dönemde bu fuarı gerçekleştirmenin büyük başarı olduğunu düşünüyoruz. Alım heyetleri ve profesyonel ziyaretçiler fuarda yer alan markalarla B2B görüşmeler gerçekleştirecek. Fuar sayesinde ihracatımıza önemli bir katkı sunulacak." dedi.

"En yeni modellerimizi sergiliyoruz"

Endican, yeni sezon ürünlerin sergilenen AYMOD'un fuar ziyaretçilerine en yeni modelleri yakından görme fırsatı sunduğunu, ihtiyaçlar doğrultusunda ürün gruplarına aynı çatı altında ulaşılabileceğini ve karşılaştırma yapılabileceğini söyledi.

Endican, Türk ayakkabı sektörünün en büyük uluslararası gücü olan AYMOD'un, sektörün yeni trendlerine ev sahipliği yaptığını ve gelecek yılın ayakkabı modasına yön vereceğini anlattı.

Salgına karşı tüm önlemler alındı

Küresel salgına karşı tüm önlemlerin alındığı fuarda, katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem hayata geçirildi.

Bu kapsamda, fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılıyor.

Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı "10 metrekareye 1 ziyaretçi" şeklinde sınırlandırıldı.

Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.

İstanbul, Moda, Türk, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı sektörünün ilk fiziksel fuarı AYMOD başladı - Son Dakika Ekonomi

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