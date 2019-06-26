Son Dakika Haberleri: Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor
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Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.

Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:28 
türkiye, bursa büyükşehir belediyesi, Ekonomi
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