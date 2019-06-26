Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:28
ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye
'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.
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