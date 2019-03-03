Ayakkabı Tabanı ve Meyve Suyu Kutularında Uyuşturucu Sevkiyatı
1 saat önce
Malatya'da ayakkabı tabanı ile meyve suyu kutularında 2 kilo 480 gram esrar bulundu.
Malatya
'da ayakkabı tabanı ile meyve suyu kutularında 2 kilo 480 gram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisine üzerine çevre yolunda durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Aramada çanta içinde meyve suyu kutularına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 198 paket halinde 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan
uyruklu 2 kişiden biri "uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:35 Kaynak: AA
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