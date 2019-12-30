Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu 'Çiko' buldu - Son Dakika

Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu

6 saat önce

Diyarbakır'da ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği "Çiko" buldu.

Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu

Diyarbakır'da ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği "Çiko" buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Kayapınar İlçesi Pirinçlik yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada narkotik dedektör köpeği Çiko, yolcu S.Y'nin her iki ayakkabısının iç kısmına yerleştirdiği, özel olarak hazırlanmış tabanlıkta 412 gram esrarı tespit etti.

Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır, Jandarma, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu
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