Son Dakika Haberleri: Ayakkabı Tabanına Gizlenmiş Uyuşturucu Yakalandı

Ayakkabı Tabanına Gizlenmiş Uyuşturucu Yakalandı

46 dakika önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda bir yolcunun ayakkabısının tabanına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda bir yolcunun ayakkabısının tabanına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha kontrolleri sırasında İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Sahası'na gelen İran vatandaşı bir yolcunun yürüyüşü ile telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelenildi.

Bunun üzerine yolcu gözlem altına alınırken, eşyalarında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı ve detaylı üst araması yapılmasına karar verildi. Şahsın ayakkabısında yapılan incelemede taban kılıflarının altında şeffaf poşetler içerisinde beyaz renkli şüpheli bir madde olduğu tespit edildi.

Söz konusu şüpheli maddeden alınan numunelerin kimyasal madde tespit cihazında yapılan ön analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlenerek el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:13 Kaynak: AA

Kapıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 16:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayakkabı Tabanına Gizlenmiş Uyuşturucu Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]