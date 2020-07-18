Ayakkabı tabanında cezaevindeki PKK'lılara talimat götüren şüpheliler yakalandı - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdıkları iddiasıyla Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakıldı.
Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK/KCK üyelerinde, yaptığı telefon görüşmeleri ve belirli aralıklarla kendilerine giymeleri için gelen spor ayakkabıların ardından sergiledikleri davranışlarda değişiklikler dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile cezaevindeki örgüt üyelerini teknik takibe alarak inceleme başlattı. Ekipler, cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, sözde 'değer ailesi' ile irtibatta olduğunu saptadı. Sözde değer ailesinin cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelere finans desteği sağladığını, yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme suretiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını belirledi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü ev hapsi cezasına çarptırılırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.