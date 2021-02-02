Ayakkabı tabanında uyuşturucu - Son Dakika

- Ayakkabı tabanında uyuşturucu

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın ayakkabısının içerisine gizlediği uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında Kahta- Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramalar kapsamında araçta bulunan İ.H.D., isimli şahsın ayakkabısının taban kısmına alüminyum folyoyla paketlenmiş 41. 17 gram esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken uyuşturucu maddesine ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.