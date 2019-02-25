Ayakkabı Tabanında Uyuşturucu Zulası
31 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ayakkabı tabanını gizlenmiş 141 gram metamfetamin, ruhsat tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ayakkabı tabanını gizlenmiş 141 gram metamfetamin, ruhsat tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmutlar
Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Orhan N.'ye (34) ait adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Orhan N. ve uyuşturucu ticaretinden aranması olan Cevdet Ö.'ü (33) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ayakkabı tabanını gizlenmiş 13 parça halinde 141 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:34 Kaynak: İHA
Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu
"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı
Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu
Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti