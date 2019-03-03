Son Dakika Haberleri: Ayakkabı Tabanında Uyuşturucuya 1 Tutuklama

Ayakkabı Tabanında Uyuşturucuya 1 Tutuklama

1 saat önce

MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.

Ayakkabı Tabanında Uyuşturucuya 1 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobildeki Afganistan uyruklu 2 kişi üzerinde yaptığı aramalarda ayakkabı tabanı ve meyve suyu kutusuna saklanmış 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i sınır dışı edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Polis, Afganistan, Malatya, Güncel
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