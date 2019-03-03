Ayakkabı Tabanında Uyuşturucuya 1 Tutuklama
1 saat önce
MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.
MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan araçta Afganistan
uyruklu 2 şüphelinin üzerinde ayakkabı tabanlarına ve meyve suyu kutularına saklanmış 2 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobildeki Afganistan uyruklu 2 kişi üzerinde yaptığı aramalarda ayakkabı tabanı ve meyve suyu kutusuna saklanmış 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i sınır dışı edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:07 Kaynak: DHA
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