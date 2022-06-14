Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

14.06.2022 09:25

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi.

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi

SİVAS - İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi.

Sivas'ın Akıncılar içesinde yol kontrolleri gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İran- İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Lasy isimli narkotik köpeği ile otobüste yapılan aramada; R.S. isimli İranlı yolcunun valizinde bulunan 3 çift ayakkabının tabanında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. R.S gözaltına alındı, uyuşturucu maddesine el konuldu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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