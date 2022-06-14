Sivas 'ın Akıncılar içesinde yol kontrolleri gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İran- İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Lasy isimli narkotik köpeği ile otobüste yapılan aramada; R.S. isimli İranlı yolcunun valizinde bulunan 3 çift ayakkabının tabanında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. R.S gözaltına alındı, uyuşturucu maddesine el konuldu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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