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Ayakkabı tamircilerinde kış yoğunluğu

6 saat önce

Yozgat'ta kış mevsimi ile birlikte ayakkabı tamircilerinin iş yoğunluğu arttı.

Ayakkabı tamircilerinde kış yoğunluğu, System.String[]

Yozgat'ta kış mevsimi ile birlikte ayakkabı tamircilerinin iş yoğunluğu arttı.


Havaların soğumaya başlamasıyla kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan özellikle dar gelirli vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Yozgat'ta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraşan Abdurrahman İnaltekin, özellikle kış mevsiminde tamirat işlerinin fazla olduğunu ve iş yoğunluklarının arttığını söyledi.


Ayakkabı tamirinin daha hesaplı olduğunu aktaran İnaltekin, "Kış mevsimiyle birlikte ekonomik şartlar nedeniyle insanlar ayakkabılarını tamir ettirme ihtiyacı duyuyor. Ayakkabı tamirleri 5-10 lira arasında değişiyor. Rabbimize şükür kış mevsiminde işlerimiz iyi. Vatandaşlar geçen sene giydikleri kışlık ayakkabılarını ufak tefek tamir gerektiren yerlerini bize yaptırarak giymeyi tercih ediyor. Şu sıralar işlerimizde yoğunluk var. Bu yoğunluğumuzun da kış boyunca devam edeceğini düşünüyorum" dedi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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