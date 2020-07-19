Ayakkabı tamircisi Zeynep ustaya İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor - Son Dakika

Ayakkabı tamircisi Zeynep ustaya İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde aile mirası ayakkabı tamir mesleğini yaklaşık 20 yıldır tek ayakkabı tamircisi olarak devam ettiren Zeynep Aygül Kandar'a tamir için İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde aile mirası ayakkabı tamir mesleğini yaklaşık 20 yıldır tek ayakkabı tamircisi olarak devam ettiren Zeynep Aygül Kandar'a tamir için İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor.

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak

İlçede yaşayan 55 yaşındaki Zeynep Aygül Kandar, aile mesleği olan ayakkabı tamirciliği mesleğini yaklaşık 20 yıldır devam ettiriyor. Dedesinden babasına, babasından ise kendisine kalan mesleği ilçede tek ayakkabı tamircisi olarak yapan Kandar, vatandaşlar tarafından da oldukça seviliyor. Yaklaşık 10 metrelik tek odalı iş yerinde ayakkabı tamir ve bakımı, boyamanın yanı sıra farklı tamirat işleri de yapan iki çocuk annesi Zeynep Aygül Kandar, kadınların kendisini örnek alması gerektiğini belirtiyor.

"ESKİ İŞ YERİ YIKILINCA İNSANLAR YENİ DÜKKAN AÇMAM İÇİN DİRETTİ"

Babası hayatını kaybedince mesleği devraldığını ifade eden Kandar, "Önceden farklı bir iş yerimiz vardı ancak orası yıkılınca komşular ve tanıdıklar devam etmem konusunda direttiler, 'yapacaksın' diye söylediler. Onlar da çok memnunlar. Yaklaşık 20 yıldır devam ettiriyorum. Burada ayakkabı tamiri, boya, çadır yaptıran var, araçlara koltuk kılıflarını da tamir ediyorum. Babamdan kalan bir örs, bir masa ve çekiç var. Makineyi de kendim aldım. İşlerim çok güzel, benden başka da bu işi yapan yok. İstanbul'dan bile tamir için ayakkabı geliyor" dedi.

Mesleği babasının yanında durarak öğrendiğini ifade eden Kandar, kadınlara tavsiyelerde de bulunarak, "Kadınlar özgürlüklerini yaşasınlar. Ben evde pazar günleri dahi duramıyorum. Kadınlar evde durmak yerine çalışmayı tercih etsinler, mutlu olurlar. Kadınlar beni örnek alsınlar" diye konuştu.

"İLK KEZ GÖREN MÜŞTERİLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA GURUR DUYUYOR"

İlk kez kadın ayakkabı tamircisi gören müşterilerin şaşırdıklarını ve erkek müşterileri de ayakkabı tamircisi sandıklarını ifade eden Zeynep Aygül Kandar, "Müşteriler, 'ben yapmıyorum bayan yapıyor' deyince şaşırıyorlar ve gurur duyuyorlar. İlçede de seviliyorum. Kızımı da zamanında alıştırdım ama inşallah o da devam ettirir. Burası da kapanırsa daha kimse devam ettirmez. Benden başka da kimse yok" dedi.

Ayakkabılarının bakım ve tamirlerini yaptıran müşteriler de işini temiz ve güzel yapan Zeynep ustadan son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

(İHA)

Zeynep Aygül, İstanbul, Mesudiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayakkabı tamircisi Zeynep ustaya İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 16:03 Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
16:03
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
12:27
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 16:29:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayakkabı tamircisi Zeynep ustaya İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]