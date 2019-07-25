Son Dakika Haberleri: Ayakkabı tasarımcısıyken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı oldu
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Ayakkabı tasarımcısıyken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı oldu

1 saat önce

Beyoğlu'nda ayakkabı tasarımcısı iken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı olan Sami Tekiner, ABD, Çin ve Arap ülkelerinin bu sanatı kendilerine mal etmek için peşinde olduğunu belirtti.

Ayakkabı tasarımcısıyken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı oldu, System.String[]
Beyoğlu'nda ayakkabı tasarımcısı iken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı olan Sami Tekiner, ABD, Çin ve Arap ülkelerinin bu sanatı kendilerine mal etmek için peşinde olduğunu belirtti. "Dünyada tekim diyen" ışıklı gravür sanatçı, ülkesinin kendisine sahip çıkmasını istedi. İstanbul'da yıllar önce ışıklı ve üç boyutlu gravür tablolar yaparak dikkatleri üzerine çeken Sami Teker, her resmi ve çizimi şablonlar oluşturarak ışıklı ve üç boyutlu tablolara dönüştürüyor. Yeni oluşan el sanatlarına öncülük yapan Tekiner, tasarım çalışmalarının ABD, Çin ve Arap ülkelerinin dikkatini çektiğini ve Almanya'nın bu çalışmayı yapacak makine dahi ürettiğini belirtti.
"ABD'Lİ, ÇİNLİ VE ARAP GİRİŞİMCİLER ÜLKELERİNDE YAPMAMI İSTEDİLER" Sanatçı Sami Tekiner, "Işıklı ve üç boyutlu gravür çalışmalarına yaklaşık 10 yıl önce başladım. Daha öncesinde ayakkabı tasarımcılığı yapıyordum. İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi ile İstanbul Boğazı bana bu çalışmanın ilhamını verdi. Önce Galata Kulesi'nin resim ve fotoğraflarında bu tekniği uyguladım. Özel bıçak ve kesici aletleri kullanarak LED ışıkları ve kesimlerle şablonlar oluşturup, üç boyutlu tablolar yapmaya başladım. Araştırmalarıma göre benim bu yaptığım iş dünyada ilk oldu. İstanbul'a gelen ABD'li, Çinli ve Arap turistler ve girişimciler bu işi ülkelerinde yapmam için tekliflerde bulundular. Ama ben dünyada ilk olan bu el sanatları çalışmasının ülkeme mal olması ve istihdam üretecek düzeye ulaşmasını istedim" dedi.
(Sümer Avcı/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
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