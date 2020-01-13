Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika

Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

12 dakika önce

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan A.K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan A.K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle yolculuk yaparaka, bir kişinin uyuşturucu getireceğini belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konulurken, A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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