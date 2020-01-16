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Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak
13 dakika önce
TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisine ilişkin "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.
TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisine ilişkin "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:09
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