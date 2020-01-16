Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak - Son Dakika Ekonomi

Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak

13 dakika önce

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisine ilişkin "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.

Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak, System.String[]

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisine ilişkin "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.

Ziraat Bankası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:09 
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