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Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil "moda" belirliyor - Son Dakika

Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil "moda" belirliyor

29.01.2022 11:49

Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Kurucu Başkanı Kemal Özarpa, ayakkabı üretiminde tercihi modanın belirlediğini söyledi.

Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Kurucu Başkanı Kemal Özarpa, ayakkabı üretiminde tercihi modanın belirlediğini söyledi.

Türkiye'nin ayakkabı üretiminde ilk üç şehrinden biri olan Konya'da, sanayiciler, tasarımıyla

adından söz ettiren ürünlerini iç ve dış pazara sunuyor.

Kentteki ayakkabıcılar sanayi sitesinde 1300'den fazla işletme bulunuyor. Yıllık üretim kapasitesi 30 milyon çifti aşan Konya, yurt dışında da etkinliğini artırmaya çalışıyor. Sektörde 15 bin kişi istihdam ediliyor.

Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Kurucu Başkanı Kemal Özarpa, AA muhabirine, ayakkabı üretiminde sanayileşmeyle birlikte sektörün hızla büyüdüğünü söyledi.

Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren firmaların ihracatta büyük başarılar elde ettiğini belirten Özarpa, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 30 milyon dolara yakın ihracatımız var. Sektör, son 4 yılda her sene ikiye katlayarak ihracatını artırıyor. Gün geçtikçe ihracat yapan firma sayıları da artıyor. Büyük çoğunluğu ürünlerini kargo firmaları ya da dış ticaret firmaları aracılığıyla yurt dışına gönderiyor. Kendileri direkt yapmasa bile ürünleri yurt dışı pazarlara gidiyor. İngiltere, Romanya, Polonya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya ülkeleri ve Rusya ön planda olan pazarlarımız arasında yer alıyor."

Özarpa, sektörün, ihracatı Kovid-19 salgını sürecinde artırmayı başardığına dikkati çekti.

Ayakkabı üretimini mevsim değil moda belirliyor

Ayakkabı üretimini mevsimin değil modanın şekillendirdiğini belirten Özarpa, şunları kaydetti:

"Sürekli moda değişimi yaşanıyor. Daha önce mevsimsel etkilerden dolayı ayakkabı ihtiyacı doğuyordu. Şimdi tamamen modaya bağlı olduğunu gözlemliyoruz. İnsanlar spor ayakkabısını günlük hayatta giyiyor. Yazın bot giyen de görebiliyorsunuz. Şu anda modanın değişimine göre sektörümüz değişkenlik gösteriyor. Artık tüketicinin tercihlerini iklim koşulları değil moda belirliyor. Refahın arttığı ülkelerde kar ve yağmur yağdığında insanların ayağı suya pek değmiyor. Garajda arabasına biniyor, iş yerine gidiyor. Mevsim etkisi o kadar önemli değil. Önceden sanayide yaz sezonu biter, kış sezonu başlardı. Şu anda sanayide yazlık ve kışlık üretimi aynı anda yapanı görürsünüz. Her türlü ayakkabı imalatını aynı anda görebilirsiniz."

Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda belirliyor
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda belirliyor
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda belirliyor

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İstihdam, Türkiye, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil 'moda' belirliyor - Son Dakika


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