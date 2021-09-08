Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı

Bu yıl 47'incisi düzenlenen İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo İzmir), Fuar İzmir'de törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl 110 firmanın ve 200'ün üzerinde markanın katıldığı fuarda, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya ve Ukrayna'dan yüzlerce profesyoneli ağırlayacaklarını söyledi.

Türkiye'de ayakkabı üretiminin yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nde yapıldığını aktaran Soyer, "Fuarla ülkemizin 2021 için belirlediği 300 milyon çift ayakkabı ihracatı hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgın sonrası rutine dönme sürecinin başladığını aktardı. Ayakkabı ve çanta sektörünün salgından etkilendiğine değinen Eskinazi, "Ayakkabı ve saraciye ihracatımız 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 820 milyon dolar iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 20'lik kayıpla 653 milyon dolara geriledi. 2021 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki toparlanma sonrasında sektörlerimiz ihracatını yüzde 25 arttırarak tekrar 818 milyon dolara taşıdı. 2021 yılının son 4 aylık döneminde ihracatta daha parlak bir dönem yaşayacağımıza inanıyoruz. 2021 yılı sonunda ayakkabı sektörümüzün dünya genelinde 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek ihracatta 1 milyar doları aşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da sektör için fuarların ne kadar etkili olduğunu belirtti. İzmir'in Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yüzde 7'sinin yaptığına değinen Özpoyraz, fuarın katılımcı ve ziyaretçiler için hayırlı olmasın temenni etti.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuardaki stantları ziyaret etti.

Fuarın ilk gününde bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasına destek için hayırseverlerin desteğiyle podyumda yürüyüş düzenlendi. Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneğinin organize ettiği yürüyüşün ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yer aldığı isimler podyuma çıktı. Her adımın yüzle çarpılarak hesaplandığı defilede Soyer 10 adım atarak, bin ayakkabı bağışı ile projeye destek verdi.

Fuar İzmir'in C Holü'nde gerçekleşen fuar, 11 Eylül'de son bulacak.