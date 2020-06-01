Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin ilk sanal fuarı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bu sene dünyada 10 bin tane fuar ertelenmiş ya da iptal edilmiş durumda ve bunun toplam kaybı 134 milyar avro civarında. Bu dönemi Türkiye olarak en iyi şekilde değerlendirmeliyiz, bugünkü fuar bu açıdan çok önemli, bunlar çok önemli adımlar." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde İZFAŞ'ın iş birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin katkısıyla Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuar organizasyonu "Shoedex"in açılışı online toplantı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, online sanal organziasyonu ile tarihi bir güne imza atıldığına işaret ederek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Salgın nedeniyle önemli bir süreçten geçildiğini belirten Kovid-19'un dünyada çok sayıda insanı etkilediğini, bunun yanı sıra bir normalleşme sürecinin de başladığını bildirdi.

Turagay, böyle bir dönemde ihracatçılar için dijital platformların ve e-ticaretin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene dünyada 10 bin tane fuar ertelenmiş ya da iptal edilmiş durumda ve bunun toplam kaybı 134 milyar avro civarında. Bu dönemi Türkiye olarak en iyi şekilde değerlendirmeliyiz, bugünkü fuar bu açıdan çok önemli, bunlar çok önemli adımlar. Türkiye'nin bu konuda önde giden ülke olmasını göstermesi açısından da çok büyük avantaj. Küresel tedarik zincirlerinin değişimi söz konusu. Ülkeler tek bir pazara bağımlı yapının getirdiği sıkıntıları birebir yaşadılar. Bu çeşitlendirmede, küresel tedarik zincirlerine katılımda, Türk firmalarımız için çok büyük fırsat doğuyor, bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."

1 Haziran itibarıyla Türkiye'de normalleşme adımları atıldığını, Avrupa'da toparlanmaların başladığını belirten Turagay, ihracatçıları desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

- "İster fiziki ortamda, ister sanal ortamda ticaretimizi sürdürmemiz gerekiyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle açılıştaki konuşmasında, 2020'nin unutulmaz olayların olduğu bir yıl olduğuna dikkati çekerek, 1 Haziran itibarıyla normalleşme çalışmalarının herkes için önemli olduğunu dile getirdi.

Sanal fuarın gerçekleşmesinden dolayı duydukları heyecanı dile getiren Gülle, şunları söyledi:

"Farklı şeyler yaşadık, farklı şeyler yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Ticaretin tıkandığı bu dönemde ihracatçılar olarak olayları seyretmek yerine, bundan sonraki süreçte de ihracatın ve üretimin durmayacağını öngörerek, bu konuda aksiyon almaya karar verdik. Bugün de ilk sanal fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Örnek olması, faydalı olması en büyük dileğimiz.

Bununla birlikte dünyanın normalleşme sürecinin çok kısa sürede olmayacağını, seyahat ve bu gibi organizasyonların bundan en çok etkilendiğini de biliyoruz. O nedenle bu yüzden tüm sektörleri, sanal dünyada müşteriyle alıcıyla buluşturmak getirmek son derece önemli."

Ayakkabı sektörünün dinamizmine atıfta bulunan Gülle, son 10 yılda ihracatını 2,5 katı artıran sektörde devamlılığın sağlanması gerektiğini aktardı.

Gülle, "İster fiziki ortamda, ister sanal ortamda ticaretimizi sürdürmemiz gerekiyor. Nisan ayı bizim için en çok etkilendiğimiz ay olacak, ondan sonraki süreç yavaş yavaş ayağa kalktığımız dönem olacak. Bir kaç ay içinde eski noktalarımıza gelme azim ve kararlılığı içindeyiz. Mayıs ayında ihracat rakamlarımız, Nisan'a göre daha toparlanmış olacak." diye konuştu.

Ticaret heyet leri ile başladıkları çalışmaların verimli neticelerini almaya devam edeceklerini aktaran Gülle, bu hafta Hindistan ile devam edecek çalışma kapsamında arka arkaya 28 ülkede ticari heyet gerçekleştireceklerini bildirdi.