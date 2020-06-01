Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin ilk sanal fuarı

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde İZFAŞ'ın iş birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) katkısıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuar organizasyonu Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'nın açılışı, online toplantı ile yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanal fuarın Türkiye'nin ihracatı için tarihi bir olay olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geleneksel fuarların iptal olması sonucu ihraç ürünleri pazarlamak için sanal fuarların yeni bir pazarlama yöntemi olacağını söyledi.

EİB olarak 2020'yi "sürdürebilirlik yılı" olarak ilan ettiklerini aktaran Eskinazi, "Kovid-19 süresince ihracatta sürdürebilirliği sanal fuarlar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları ile sağlayabileceğimize inanıyoruz. İzmirliler olarak, Türkiye'nin ilk sanal fuarına ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, Shodex2020 fuarının, pandemi sürecinde ihracatında büyük düşüşler yaşayan ayakkabı ve saraciye sektörüne can suyu olacağını, fuarla birlikte bu ürünlerin ihracatında toparlanmanın sağlanacağını kaydetti.

Eskinazi, EİB bünyesinde 7 tanesi tarım ve gıda ihracatçısı olmak üzere 12 ihracatçı birliğinin bulunduğunu hatırlatarak, "EİB'in nisan ayında yaptığı 819 milyon dolarlık ihracatta tarım ve gıda ihracatımızın payı yüzde 45'e ulaştı. Gelecek dönemde tarım ve gıda ihracatımızın artması için gıda sektörümüze yönelik dijital fuar hazırlıklarımıza başladığımızı duyurmak isterim. Haziran sonu ya da temmuz ayı başında gıda sektörüne yönelik dijital fuarımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"TİM Sanal Fuarlar Komitesi firmalara ışık tutacak"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da birlik olarak Türkiye'nin ilk sanal fuarının mimarı olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Pandemi sürecinin kendilerini dijitalleşme yolunda adım atmaya ve geliştirmeye zorladığını belirten Zandar, şunları kaydetti:

"Zorlu süreçte iptal edilen fiziksel fuarların yerini doldurmak zorunda kaldık. Bir yıl önce birlik olarak başlattığımız Türk deri mamulleri üreticileri arama ve telefon uygulaması projemizi başarıyla uyguladık ve sanal fuar yapma yolunda hızlı bir çalışma başlattık. Sanal fuara katılan firmalar olarak, ürünleri en etkin ve anlaşılır bir şekilde sunarak katma değeri artıracak yatırımları yapmaya hazırız. Sektörler de bundan sonra mesafeleri ortadan kaldıracak her türlü girişimi yakından takip etmeli. Dünya üzerinde yer alan global toptan satış siteleri ve e-ihracat platformlarına gerekli yatırımları yaparak oradaki mevcudiyetimizi sürdürmeliyiz."

Zandar, TİM Sanal Fuarlar Komitesi'nin, gerçekleştireceği sanal fuarlarla pandemi sürecinde firmalara ışık tutarak ihracatlarını devam etmelerine etken olacağını söyledi.

Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı

Verilen bilgiye göre, TİM, Kovid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Özbekistan ve Kenya'da gerçekleştirilen ve gelecek günlerde 28 ülkede daha planlanan "Sanal Ticaret Heyeti" programlarına paralel olarak sanal fuar platformunu da açtı.

Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı, 3 Haziran'a kadar www.shoedex.events internet adresli fuar platformunda gerçekleştirilecek.

Shoedex Platformu, firmaların yurt dışı alıcılara ürünlerini sergileyebilmesi imkanı sağlarken, online B2B görüşmeler ile yeni iş ilişkilerinin tesisini de mümkün kılacak. Fuara, 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250'yi aşkın alıcı katılırken, 1.000'den fazla iş görüşmesinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.