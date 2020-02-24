Ayakkabı ve saraciye sektörü Rusya atağında - Son Dakika
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Ayakkabı ve saraciye sektörü Rusya atağında

6 saat önce

Ocak ayında yüzde 60'lık ihracat artış hızı yakalayan Egeli ayakkabı ihracatçıları, Rusya'da atağa çıkıyor.

Ayakkabı ve saraciye sektörü Rusya atağında, System.String[]

Ocak ayında yüzde 60'lık ihracat artış hızı yakalayan Egeli ayakkabı ihracatçıları, Rusya'da atağa çıkıyor. Moskova'da Skolniki Fuar Alanında 25- 28 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Euroshoes Moscow fuarı, Türk ayakkabı ve çanta ihracatçılarının şovuna sahne olacak.


Türkiye'nin ayakkabı ihracatının, iç piyasada yaşanan daralmanın da etkisiyle büyük gelişim gösterdiğini ve 1 milyar dolar bandına geldiğini dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin ayakkabı ihraç ettiği ülkeler içinde Rusya'nın 105,6 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını, Türkiye'nin Rusya'ya deri ürünleri ihracatının toplamda ise; 180 milyon dolar olduğunu kaydetti.


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiği bilgisini veren Zandar, "Ege Bölgesi'nden yapılan ayakkabı ihracatı Ocak ayında yüzde 60'lık artışla 5,6 milyon dolardan 9 milyon dolara çıktı. Bu artışta İtalya'da Milli Katılım Organizasyonunu yaptığımız Garda Fuarı ve Rusya'daki Euro Shoes Fuarı çok etkili oldu, düzenlediğimiz fuarların ve ticaret heyeti organizasyonlarının pozitif katkısıyla 2020 yılında ayakkabı ihracatında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Her türden ayakkabının sergilendiği, her yıl ortalama 6 bin alıcının ziyaret ettiği ve 200 civarında firmanın stand açarak katıldığı Euro Shoes Moskova fuarı, Rusya Federasyonun da düzenlenen en önemli ayakkabı fuarlarından birisi kabul ediliyor. - AYDIN

İhracat, Rusya, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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