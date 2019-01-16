Ayakkabı ve Teker İzleri Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı

Eskişehir'de, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheliler, teker ve ayakkabı izlerinden yola çıkılarak, yakalandı.

Eskişehir'de, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheliler, teker ve ayakkabı izlerinden yola çıkılarak, yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu ilçesine bağlı Belkese Mahallesi'nde yaşayan M.Ö'ye ait 11 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, olay yerindeki incelemelerde, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen aracın teker ve ayakkabı izlerini takip ederek, olaya karışan 2 kişiyi tespit etti.



Takibe alınan şüpheliler G.E. ve H.İ.A, kent merkezinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.



Çalınan küçükbaş hayvanların sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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