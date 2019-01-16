Son Dakika Haberleri: Ayakkabı ve Teker İzleri Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı

Ayakkabı ve Teker İzleri Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı

13 dakika önce

Eskişehir'de, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheliler, teker ve ayakkabı izlerinden yola çıkılarak, yakalandı.

Ayakkabı ve Teker İzleri Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı, System.String[]
Eskişehir'de, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheliler, teker ve ayakkabı izlerinden yola çıkılarak, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu ilçesine bağlı Belkese Mahallesi'nde yaşayan M.Ö'ye ait 11 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerde, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen aracın teker ve ayakkabı izlerini takip ederek, olaya karışan 2 kişiyi tespit etti.

Takibe alınan şüpheliler G.E. ve H.İ.A, kent merkezinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çalınan küçükbaş hayvanların sahibine teslim edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Alpu, Jandarma, Eskişehir, Güncel
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