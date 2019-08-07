Son Dakika Haberleri: Ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı
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Ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı

1 saat önce

Adıyaman'da Besni-Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde olan ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı.

Ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı, System.String[]
Adıyaman'da Besni- Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde olan ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Cengiz Kara idaresindeki 02 BK 111 plakalı ayakkabı taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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