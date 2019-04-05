Ayakkabıcılar 1 milyar dolar barajını aşıyor
1 saat önce
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, "Geçtiğimiz yıl sektörümüz 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi
, "Geçtiğimiz yıl sektörümüz 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bizim yıllardan beri sektör ihracatında 1 milyar doların üzerine çıkma hedefimiz var. İnşallah bu yılın sonunda hedefimize ulaşacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:11
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