Son Dakika Haberleri: Ayakkabıcılar 1 milyar dolar barajını aşıyor

Ayakkabıcılar 1 milyar dolar barajını aşıyor

1 saat önce

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, "Geçtiğimiz yıl sektörümüz 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ayakkabıcılar 1 milyar dolar barajını aşıyor, System.String[]
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, "Geçtiğimiz yıl sektörümüz 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bizim yıllardan beri sektör ihracatında 1 milyar doların üzerine çıkma hedefimiz var. İnşallah bu yılın sonunda hedefimize ulaşacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:11 

İhracat, Mehmet Büyükekşi, Ekonomi
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