Ayakkabıcılar Çarşısının Tarihi Dokusu Korunacak"

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, ayakkabıcılar çarşısı esnafını ziyaret etti.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, ayakkabıcılar çarşısı esnafını ziyaret etti.



Seçim çalışmalarına devam eden Çakın, ayakkabıcılar çarşısında esnafla bir araya geldi. Çarşının, kentin tarihi, sosyal yapısı ve ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Çakın, burasını, yeni bir projeye ile cazibe merkezi haline getireceklerini dile getirdi.



Çarşının sadece ticari değil, aynı zamanda tarihi anlamda da bir değeri barındırdığına işaret eden Çakın, şöyle konuştu:



"Ayakkabıcılar çarşısındaki tarihi doku korunacak ve turistler için gezilmesi gereken bir yer haline gelecek. Tarihi çarşımızdaki bazı eksikleri tespit ettik ve göreve geldiğimizde belediyemizin de katkılarıyla buradaki dokunun ortaya çıkmasını sağlayacağız. Şu an ekonomik ömrünü tamamlayan kapalı pazar yerini de modernize ederek daha geniş bir meydan kazandıracağız. Böylece çekim merkezi haline gelecek olan çarşıdaki iş hacmi de artacak."



Çakın, esnafın, ekonomi için çok önem taşıdığını vurguladı.



Esnafın, sanayici ve çiftçi kadar önemli olduğuna işaret eden Çakın, "Çünkü, sanayide ve topraklarımızda elde ettiğimiz ürünler, esnafımızın aracılığıyla son kullanıcıya ulaşır. Esnafımızın işlerinin yoğun olması, üretimin diğer süreçlerine de pozitif yansır. Esnafın çalıştığı ve kazandığı bir ülkede, sanayide ve tarımda duraksama olmaz. Bunun bilinciyle, istihdamın ve kent ekonomisinin gelişmesi için ilimizdeki esnafımızla ortak akıl birliği ile hareket edeceğiz. Yapacağımız tüm hizmetleri istişare kültürüyle ortaya koyacağız." diye konuştu.



Çakın'a, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da eşlik etti.

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