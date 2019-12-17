Ayakkabıcılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 talepte bulundu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ayakkabıcılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 talepte bulundu - Son Dakika Ekonomi

Ayakkabıcılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 talepte bulundu

6 saat önce

Ayakkabı sanayicileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda, sektörde yaşanan sıkıntıları aşmak için taleplerini iletti.

Ayakkabıcılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 talepte bulundu, System.String[]

Ayakkabı sanayicileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda, sektörde yaşanan sıkıntıları aşmak için taleplerini iletti.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş ile sektörün önemli oyuncularının toplantıda bir araya geldiğini bildirdi.

Türkiye'de İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Adana ve Çorum başta olmak üzere yaklaşık 15 bin 700 imalatçı firma bulunduğunun bilgisini veren Endican, 320 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık 450 milyon çift üretim gerçekleştirilen sektörde 8 bin civarında perakende satış mağazasının hizmet verdiğini anlattı.

Endican, yıllık ihracatın bir milyar dolara yaklaşmakla birlikte 285 milyon çifti bulduğunu belirterek, ayakkabıda 600 milyon dolar cari fazla verildiğini vurguladı.

Türk ayakkabı üreticisinin geldiği seviyeden, kaliteli ve hızlı üretimden, tasarımdaki ilerlemeden bahseden Endican, bu sayede yurt dışından önemli talep geldiğini bildirdi.

"Ayakkabı üreticileri de koruma bekliyor"

Endican, ihracatı, üretim kapasitesi, ticari hacmi her geçen gün artan sektörün son dönemde konkordato ve iflas gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu kapsamda özellikle zincir mağazaların konkordato kararları almaları sonucu binlerce ayakkabı üreticisinin mali açıdan zor durumda kaldığının altını çizdi.

Zincir mağazaların konkordatoyla güvence altına alındığını kaydeden Endican, şu ifadeleri kullandı:

"Tahsilatlarını gerçekleştiremeyen üreticiler, zincir mağazaların finansal yüklerini üstlenmiştir. Sektörümüz, tahsil edilemeyen bu alacakların oluşturduğu borç yükünün çözümüne dönük kamusal iradeden benzer korumalar beklemektedir. Ayakkabı sektöründe imalattan nihai tüketiciye ulaşana kadar her aşamasındaki vade uyumsuzlukları ana sorunlardan olagelmiştir. Tahsil edilemeyen alacakların artmasıyla birlikte uzun vadeli ürün satan imalatçılar zor durumda kalmıştır."

Ayakkabı üreticilerinden üç talep

Endican, artan maliyetlerin getirdiği sıkıntılardan bahsederek, konkordato ilan eden zincir mağazalar nedeniyle bankalar tarafında sektörün tümüyle ilgili olumsuz değerlendirme yapıldığını, bu durumun da üreticilerin finansa ulaşımını zorlaştırdığını bildirdi.

Kısa vadede sektörün yaşadığı en önemli sorunun; "finansal ihtiyaçlarına kaynak oluşturamaması" olduğunu vurgulayan Endican, şu açıklamalarda bulundu:

"Böyle sürerse 2020'nin ilk çeyreğinde zincir mağazaların üreticilere ödeme vadelerindeki yoğunlaşma nedeniyle ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu kapsamda görüşmemizde bakan yardımcılarımızdan sektörün sağlıklı bir şekilde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi için üç talebimiz oldu. Birincisi; perakende satış mağazalarının indirim tarihlerinin yılda iki defa (yaz ve kış sezonlarında birer ay) olmak şartıyla kısıtlanması. İkincisi, konkordato mağduru imalatçılardan süre bitene kadar sigorta primi ve vergi alınmamalı. Üçüncüsü, konkordato ilan eden firmaların diğer şirketlere verdiği çeklerdeki tutar kadar bu firmalara faizsiz kredi verilmeli."

Endican, bu önlemler sayesinde sektörün görmesi muhtemel zararı en hafif sıkıntılarla atlatabileceğini belirterek, bu konuda umutlu olduklarını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Nebati'den "yol haritamızı belirledik" mesajı

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nebati, "Deri, deri mamulleri ve ayakkabı sektörü temsilcilerimiz ile bir araya gelerek sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sektörün, güncel ticari durumunu analiz ederek önünün açılması için yapılması gerekenleri ve yol haritamızı belirledik." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya mahkemesinden asker selamı kararı
Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı Doğu Akdeniz'de 4 katrilyon doğal gaz rezervi tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:54 Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz - Son Dakika Ekonomi
16:46 Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:49:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayakkabıcılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 talepte bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]