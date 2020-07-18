AYAKKABIDAN 844 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika

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Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı

Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi

Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış