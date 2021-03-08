Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler - Son Dakika

Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler

08.03.2021 18:35

Kocaeli'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek için ayakkabılardan heykel yapıldı.

Kocaeli'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek için ayakkabılardan heykel yapıldı.

İzmit Belediyesi ve Helikon Art Çağdaş Sanat Derneği iş birliğiyle belediye hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte, 2020 yılında öldürülen 200 kadını temsilen 200 kadın ayakkabısı sergilendi.

Helikon Art Çağdaş Sanat Derneğinin başkanı olan heykeltıraş Orhan Özçakıl, bu ayakkabılardan cenin pozisyonundaki ölü bir kadının olduğu olay yerini canlandıran performans sundu.

Performans sanatçısı Sibel Talas da 2020 yılında öldürülen kadınların fotoğraflarının olduğu kıyafeti giyerek kadın cinayetlerine dikkati çekti.

Orhan Özçakıl, yaptığı açıklamada, sanatçıların insana ilişkin meselelere duyarsız kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sanatçılar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de öldürülen kadınları anmak için İzmit Belediyesiyle birlikte bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Özçakıl, "200 kadın ayakkabısı kullandık. Resmi rakamlara göre 2020'de 200 kadının öldürüldüğünü tespit ettik. O yüzden 200 ayakkabı kullanarak bir kadın heykeli yaptık." diye konuştu.

Özçakıl, ayakkabılardan yaptıkları cenin pozisyonunda yatan kadın figürünün hem doğumdan önceki hem de öldürüldükten sonraki bir bedeni temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Talas da bugünkü performansı eşleri tarafından darbedilen ve öldürülen kadınlar için yaptıklarını söyledi.

Ailelerden erkek çocuklarını çok iyi yetiştirmelerini isteyen Talas, "Rol modeldir anne ve baba, çocuk için. Onları şefkatle büyütsünler. Bu cinayetlerin bitmesi için anne ve babalara çok sorumluluk düşüyor." dedi.

Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler
Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler
Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler
Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler

Kocaeli, Heykel, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayakkabılardan yaptıkları heykelle kadın cinayetlerine dikkat çektiler - Son Dakika


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