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Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor - Son Dakika

Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor

29.06.2021 12:09
Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor, System.String[]

Gaziantep'te ayakkabı boyacısı Erdal Özcan, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta ayakkabıları yakarak boyuyor.

Gaziantep'te ayakkabı boyacısı Erdal Özcan, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta ayakkabıları yakarak boyuyor.

30 yıldır ayakkabıcılık mesleğiyle uğraşan Erdal Özcan, kendi geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyuyor. Ayakkabıların üzerine kendisinin geliştirdiği bir tür boya çeşidini süren Özcan, daha sonra çakmak ile yakarak, ayakkabının boyanmasını sağlıyor. hava sıcaklığına rağmen ayakkabıları yakarak boyayan Özcan, ateşinde etkisiyle kavurucu sıcakta 10 TL gibi düşük bir ücret karşılığı bu işlemi yaptığını söylüyor. Özcan, yakarak boyadığı ayakkabıların, hiç kullanılmamış bir ayakkabıdan farkı olmayacak seviyeye geldiğini ifade etti.

"Ateşle ayakkabı boyama tekniğini kendi başıma denemeler yaparak buldum"

Ayakkabıları yakarak boyama tekniğini kendi ayakkabısında denemeler yaparak bulduğunu aktaran ayakkabı tamircisi Erdal Özcan, "Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı sektörünün içinde bulunuyorum. Bu işi rahmetlik annem beni çocukken çırak olarak bir ayakkabı tamircisinin yanına götürdüğünde başladım. Annem ustama 'eti senin kemiği benim' demişti ve o günden bu güne de bu işi yapıyorum. Çıraklıktan sonra imalat sektöründeydim daha sonra imalatı bırakıp ayakkabı tamirciliğine başladım. Yaklaşık 27-28 yıldır da ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Ateşle ayakkabı boyama tekniğini çok eskiden buldum. Eskiden çarşıda çalıştığım sırada memurlar ayakkabılarını her gün boyatmak zorundaydılar. O zamanlar hazır boya ile ayakkabılar boyanıyordu. Hazır boya kullanıldığı içinde ayakkabıların üst kısımlarında kabarmalar oluşuyordu. Memurlar da ya ayakkabılarını atıyor ya da farklı bir yöntemlerle düzelttirmeye çalışıyorlardı. Bende bu yöntemi keşfettim. Kendi başıma denemeler yaparak buldum. Eskiden ayakkabıları fırçayla, bıçakla temizlerdik ben de kendimce uğraştığım sırada bir boya geliştirdim. Önce kendi ayakkabımda denedim. Sonra çevremdeki müşterilerimin ayakkabılarında denedim. Daha sonra yaptığım teknik faydalı olunca ilerlettim" dedi.

"Sıcak havada ayakkabıları yakarak boyamak zor"

Yakarak boyadığı ayakkabıları gören müşterilerinin hayretler içerisinde kaldığını ve 5-10 TL gibi düşük bir ücret karşılığı bu işlemi yaptığını söyleyen Özcan, "Sıcak havada elbette ayakkabıları bu şekilde boyarken zor oluyor. Hatta bazen hava 40-45 dereceleri buluyor. İnsanlar gidip 400-500 TL'ye ayakkabı alacaklarına 5-10 TL'ye ayakkabılarını temizletip daha uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirler. Ben yaptığım bu yöntemle ayakkabıları sıfırlıyorum. Ayakkabılarda derilerin arasında ilaç vardır. Belli bir zaman kullanmaktan dolayı bu ilaç belli bir noktada toplanır. Bende ayakkabılarda oluşan bu kırışıklıkları kendi tekniğimle kalıba alıp yaktığım zaman belli bir alana toplanmış olan ilacı, ayakkabının her yerine dağıtıyorum. Bu şekilde ayakkabıyı sıfırlıyorum. Bu şekilde boyadığım bir ayakkabıyı herhangi bir mağazaya götürün ve sıfır ayakkabıdan farklı olmadığını göreceksiniz. Bir nevi ikinci el bir ayakkabıyı sıfıra çeviriyoruz. Ayakkabılarını yakarak boyadığım insanların yüzde yüzünde iyi dilekli geri dönüşler aldım. Kimisi 'sağ ol', 'iyi ki bulmuşsun' diyor kimisi de senin sayende 'ayakkabımı kurtardın' diyor. Bazı müşterilerim yaptığım işlem sonrası 'bu benim ayakkabım mı' diyerek şaşırıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor
Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor
Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor
Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor

Türk Lirası, Erdal Özcan, Gaziantep, İlaç, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayakkabıları 45 derecede ateşle yakarak boyuyor - Son Dakika


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