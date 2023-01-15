Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı

15.01.2023 10:30
Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. En iyi ayakkabıyı seçmek için cep telefonu ışığıyla marka ve numarasına bakan hırsızın, çalmadan önce ayakkabının kokup kokmadığını kontrol ettiği görüldü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsızlık sırasında şüphelinin rahatlığı da dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren hırsız, Mehmet Yüksel isimli vatandaşın ikamet ettiği dairenin kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şüphelinin ayakkabılıktaki tüm ayakkabıları iyice kontrol ettikten sonra en iyi spor ayakkabısını seçtiği, alıp götürmeden önce ayakkabının marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da koklayarak kontrol ettiği görüldü.

"Kapı kilidi arızalıydı"

Ayakkabısı çalınan Mehmet Yüksel, olaydan birkaç gün önce apartmanın giriş kapısının kilidinin arızalandığını belirterek "Olay günü kapı kilitli değildi. Olayı dışarı çıkmak için ayakkabıyı aradığımda bulamayınca anladım. Güvenlik kamerasını izleyince ayakkabının çalındığını gördüm. Adam o kadar rahat ki şaşırıp kaldım. Bir de kokup kokmadığını kontrol ediyor. Ben buradan vatandaşlarımıza benim düştüğüm duruma düşmemeleri için apartman ve daire kapılarını kapatmalarını öneriyorum. Eğer imkanları varsa daire kapılarının önüne bile bir şey bırakmasınlar. Ben yandım başkaları yanmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı SİDE SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ SİDE SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ

Mehmet Yüksel, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2023 10:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement