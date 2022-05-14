Batman Çarşı Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda engelli ve yaşlı bir adam camiye namaz kılmaya gittiği sırada ayakkabısını kapı önündeki ayakkabılığa bıraktı.
Ardından onu takip eden bir başka yaşlı adam kapı önünde duran ayakkabıları tek tek inceleyerek ve ellerini ovuşturarak beğendiği ayakkabıyı çalıp olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan ilginç hırsızlık, saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ayakkabıları tek tek inceledi! Camiye giren yaşlı adamın hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika