Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar - Son Dakika

Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar

6 saat önce

Çanakkale'de ayakkabı tamircileri önünde kuyruk oluşuyor.

Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar, System.String[]

Çanakkale'de ayakkabı tamircileri önünde kuyruk oluşuyor.


Şehir merkezi nüfusu 130 bin olan Çanakkale'de 40 bin üniversite öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler tasarruf için yırtılan ayakkabılarını atmak yerine tamir ettiriyor. Ayakkabı tamircilerinin müşterilerinin yüzde atmışı ise öğrencilerden oluşuyor. Şehirde çok az ayakkabı tamircisi bulunduğu için kunduracılar ayakkabısını tamire getirenlere 20 gün sonraya gün veriyor. Ayakkabı tamir fiyatları 3 ila 20 lira arasında değişiyor. Tasarruf yapmak isteyen öğrenciler tamircilere akın ediyor. Kunduracılar, ayakkabısını tamire getiren müşterilerin telefon numaralarını alırken, 20 gün sonraya gün veriyor. Tamirciler yoğunluktan memnunken, vatandaşlar ise sık sık tamircilerin kapısını çalarak ayakkabılarının bitip bitmediğini soruyor.


Uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yaptığını ifade eden Mehmet Tutar, "Çanakkale'de ayakkabı tamir işlerine yoğun talep var, müşterilerimizin ekserisi öğrenci. Aşırı talebe yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İşler o kadar yoğun ki 20 gün sonrasına gün veriyoruz. 2 ay önce 45 gün sonraya sıra veriyorduk. Çanakkale'de tamirci az olunca bize çok iş düşüyor. Yoğunluktan memnunuz, ayakkabı tamirini 3 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla yapmaktayız" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar
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