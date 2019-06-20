Son Dakika Haberleri: Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, üzerine ayakkabı dolabı devrilen 7 yaşındaki çocuk öldü.

Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, üzerine ayakkabı dolabı devrilen 7 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir camideki Kur'an kursuna giden Devran Eren (7), kapağını açtığı sırada devrilen ayakkabı dolabının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Eren'in cenazesi, Dilovası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Devran'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderildi.
Eren'in, amcasının yaşadığı Dilovası'na ailesiyle misafirliğe geldiği öğrenildi.
Caminin imamı M.İ. ise olayın ardından götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Amcadan "ihmal var" tepkisi
Marangozluk yapan amca Fehmi Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
Olayda ihmal olduğunu ifade eden Eren, duruma tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Kocaeli, Dilovası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 22:41:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]