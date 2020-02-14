Ayakkabının içinde 100 gram esrar yakalandı - Son Dakika

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşyalarının arasındaki ayakkabının içine zulalanmış vaziyette 100.52 gram kubar esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre Üniversite öğrencisi H.Y.'nin uyuşturucu madde getireceğini tespit eden ekipler üst ve eşya aramasında çantası içerisinde bulunan ayakkabının içerisine gizlenmiş vaziyette 100.52 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler, şüpheli H.Y.'yi kullanmak için uyuşturucu madde suçundan gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA