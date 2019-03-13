Son Dakika Haberleri: Ayakkabının İçinden Çıktı

Ayakkabının İçinden Çıktı

1 saat önce

Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun ayakkabısında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayakkabının İçinden Çıktı, System.String[]
Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun ayakkabısında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali üzerinden kullanarak kente gelen yolculardan şüpheli görülen K.Ç. isimli yolcu üzerinde arama yapıldı. Aramada K.Ç.'nin üzerinde ve ayakkabısının taban kısmına yerleştirilmiş 11 ayrı paket halinde toplam daralı 80 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde kullanmakta yararlanılan 1 adet cam aparat ele geçirildi. K.Ç. "uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak " suçundan işlem yapılıp Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başsavcılık tarafından tutuklanma talebiyle Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Başsavcı, Antalya, Güncel
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