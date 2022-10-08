Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından 7 ayrı noktada gerçekleştirilen şok uygulamada çok sayıda aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin ayakkabının içerisinde zulalanması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde şok bir uygulama yaptı. Toplam 7 noktada gerçekleştirilen uygulamada dedektör köpeklerinin de yardımıyla 3 otobüs, 11 tır ve 948 araçta arama yapıldı. Uygulamada ayrıca 2 bin 250 kişinin ise kimlik sorgusu gerçekleştirilerek üst araması yapıldı.

Ayakkabı içerisinden uyuşturucu çıktı

Yapılan aramada bir şahsın ayakkabının içerisine gizlediği uyuşturucu narkotik köpeğinin yardımıyla bulunurken toplam 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet silah, 2 adet şarjör ve 30 adet mermi ele geçirildi.

36 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada 36 aranan şahıs ile uyuşturucu madde ve silah bulunduran 5 şahıs yakalanırken evrakları eksik olan 44 araca toplam 44 bin 363 TL para cezası kesildi. Ekipler, bir adet yakalaması bulunan da araca el koyarken 11 aracı ise trafikten men etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA