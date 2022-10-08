Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı

08.10.2022 12:07

Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı Jandarmadan şok uygulama Şanlıurfa'da jandarma tarafından 7 ayrı noktada gerçekleştirilen şok uygulamada çok sayıda aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı

Jandarmadan şok uygulama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından 7 ayrı noktada gerçekleştirilen şok uygulamada çok sayıda aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin ayakkabının içerisinde zulalanması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde şok bir uygulama yaptı. Toplam 7 noktada gerçekleştirilen uygulamada dedektör köpeklerinin de yardımıyla 3 otobüs, 11 tır ve 948 araçta arama yapıldı. Uygulamada ayrıca 2 bin 250 kişinin ise kimlik sorgusu gerçekleştirilerek üst araması yapıldı.

Ayakkabı içerisinden uyuşturucu çıktı

Yapılan aramada bir şahsın ayakkabının içerisine gizlediği uyuşturucu narkotik köpeğinin yardımıyla bulunurken toplam 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet silah, 2 adet şarjör ve 30 adet mermi ele geçirildi.

36 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada 36 aranan şahıs ile uyuşturucu madde ve silah bulunduran 5 şahıs yakalanırken evrakları eksik olan 44 araca toplam 44 bin 363 TL para cezası kesildi. Ekipler, bir adet yakalaması bulunan da araca el koyarken 11 aracı ise trafikten men etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te 235 kilo kubar esrar ele geçirildi Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te 235 kilo kubar esrar ele geçirildi Manisa yerel: Manisa'da jandarmadan motosiklet denetimi Manisa yerel: Manisa'da jandarmadan motosiklet denetimi Bolu haber: Bolu'da sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi Bolu haber: Bolu'da sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
11:32 Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek
11:23 Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
11:01 180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili...
10:54 6 yıl önce satın aldığı arabanın borcu bitmesinin ardından kendisine verilmediğini söyleyen adam isyan etti: 400 bin lira zarardayım
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:28 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim
10:30 Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 13:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ayakkabının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement