Ayakkabının tabanında esrar bulundu - Son Dakika
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Ayakkabının tabanında esrar bulundu

6 saat önce

DİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan otobüste arama yapan ekipler, şüpheli bir kişiyi ayakkabı tabanlarına gizlediği 412 gram uyuşturucu ile ele geçirdi.

Ayakkabının tabanında esrar bulundu, System.String[]

DİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan otobüste arama yapan ekipler, şüpheli bir kişiyi ayakkabı tabanlarına gizlediği 412 gram uyuşturucu ile ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Kayapınar ilçesi Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Denetimlerde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden S.Y., şüpheli görülerek arandı. Narkotik köpeği 'Çiko' ile yapılan aramada S.Y.'nin her 2 ayakkabısının iç kısmına yapılan özel tabanlık içerisinde 412 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, S.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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