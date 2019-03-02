Son Dakika Haberleri: Ayakkabının Tabanında Uyuşturucu Bulundu

Ayakkabının Tabanında Uyuşturucu Bulundu

1 saat önce

Hakkari'de, 2 kişinin ayakkabılarının tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Ayakkabının Tabanında Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
Hakkari'de, 2 kişinin ayakkabılarının tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktası'nda, bir yolcu servisinde bulunan 2 kişinin üzerinde şüphe üzerine arama yapıldı.

Şüphelilerin üzerinde bin 850 lira ile ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 14 gram metamfetamin bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:55 Kaynak: AA

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