Ayakkabının Tabanında Uyuşturucu Bulundu
1 saat önce
Hakkari'de, 2 kişinin ayakkabılarının tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari
'de, 2 kişinin ayakkabılarının tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Depin Polis
Kontrol ve Uygulama Noktası'nda, bir yolcu servisinde bulunan 2 kişinin üzerinde şüphe üzerine arama yapıldı.
Şüphelilerin üzerinde bin 850 lira ile ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 14 gram metamfetamin bulundu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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