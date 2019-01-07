Son Dakika Haberleri: Ayakkabısı Çalınan Vatandaştan Hırsıza İlginç Not

Ayakkabısı Çalınan Vatandaştan Hırsıza İlginç Not

1 saat önce

Nevşehir'de bir apartman dairesinde oturan kişinin ayakkabısının çalınması üzerine apartman kapısına hırsıza beddualı bir not astı.

Ayakkabısı Çalınan Vatandaştan Hırsıza İlginç Not, System.String[]
Nevşehir'de bir apartman dairesinde oturan kişinin ayakkabısının çalınması üzerine apartman kapısına hırsıza beddualı bir not astı.

Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarından oturan bir kişinin ayakkabısı çalındı. Kapısının önüne koyduğu ayakkabısının çalındığını gören vatandaş apartmanın giriş kapısına "Ben giyemedim. İnşallah düşer ayağın kırılır. Kış boyu sende giyemezsin" notu asarak hırsıza beddua etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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