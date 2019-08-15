Ayakkabısına giren akrep soktu
1 saat önce
Siirt'te bir genci akrep soktu.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:13 Kaynak: AA
'te bir genci akrep soktu.
Merkeze bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden tarlaya gitmek için hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak'ı akrep soktu.
Dörtbudak yakınları tarafından götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Dede Behrem Dörtbudak, torununun ayakkabısına giren akrep tarafından ısırıldığını söyledi.
Köyde yılan ve akreplerin korkusundan uyuyamadıklarını belirten Dörtbudak, "Hayati tehlikeyi atlattı. Öldürdüğüm akrebi poşet içine koyarak hastaneye getirdim." dedi.
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