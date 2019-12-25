Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi - Son Dakika Dünya

Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

6 saat önce

? Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi, System.String[]
? Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi.


- İsrail
Ürdün, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
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