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Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
6 saat önce
? Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
? Ürdün
'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.
Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi.
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