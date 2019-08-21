Son Dakika Haberleri: Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı
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Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ayakkabısına monte ettiği kamerayla gizli görüntüler çektiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ayakkabısına monte ettiği kamerayla gizli görüntüler çektiği iddia edilen zanlı tutuklandı.


Esentepe Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelenilen kişi, müşteri kadın tarafından polise bildirildi.


Şikayet üzerine alışveriş merkezine gelen polis, ayakkabısında kamera düzeneği bulunduğu tespit edilen A.Ç'yi gözaltına aldı.


Apartman görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk sahibi A.Ç'nin cep telefonununda gizli kaydedilmiş görüntülerin olduğu da belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esentepe Mahallesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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