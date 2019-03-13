Son Dakika Haberleri: Ayakkabısında Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Ayakkabısında Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

27 dakika önce

Antalya Havalimanı'nda ayakkabısının içinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı.

Ayakkabısında Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı, System.String[]
Antalya Havalimanı'nda ayakkabısının içinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmaları kapsamında, iç hatlar bölümünde yapılan denetim sırasında, ekipler kente gelen yolcular arasında durumundan şüphelenilen K.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının iç kısmında derinin altına saklanmış 11 paket halinde 80 gram metamfetamin bulundu. K.Ç'nin üzerinde ise uyuşturucu kullanmaya yarayan bir adet cam aparat ele geçirildi.

K.Ç, "uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:37 Kaynak: AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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