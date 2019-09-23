Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
1 saat önce
SİİRT'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
SİİRT'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Siirt
İl Emniyet Müdürlüğü
, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yol kontrol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, ayakkabısında satışa hazır 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı Hakan Altun memleketi Siirt'te babası adına okul yaptırdı AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepki: IMF özlemi kıyıya vurdu Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi