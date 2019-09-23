Son Dakika Haberleri: Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

1 saat önce

SİİRT'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]
SİİRT'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yol kontrol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, ayakkabısında satışa hazır 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
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