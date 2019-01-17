Ayakkabısından Eroin Çıktı

Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ayakkabısının içinde ve sırt çantasında 470 gram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ayakkabısının içinde ve sırt çantasında 470 gram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrolü yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünü durdurarak içinde ve yolcular üzerinde arama yaptı.



Ekipler, otobüs yolcularından R.D'nin (27) üzerinde yaptıkları aramada, sırt çantası ve ayakkabısının içinde hazırlanmış özel bölmelere gizlenmiş 6 paket halinde 470 gram eroin buldu.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.

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