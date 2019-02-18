Ayakkabısının İçinde Uyuşturucu Taşıyan Yolcu Yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde otobüsteki yolcunun ayakkabısının içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde otobüsteki yolcunun ayakkabısının içinde uyuşturucu ele geçirildi.



Muğla-Antalya kara yolu Gökova Kavşağı'ndaki jandarma kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı.



Ekipler, otobüsteki yolculardan C.A.'nın ayakkabısına narkotik köpeği tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada, ayakkabısının içinde 12 plaka halde 110 gram esrar bulunan C.A. gözaltına alındı.

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