Ayakkabısının Tabanından Uyuşturucu Çıktı
40 dakika önce
Narkotik köpeği Geçim, otobüste ki yolcunun ayakkabı tabanlarında ve montunun astarında gizlediğini uyuşturucuyu buldu.
Narkotik köpeği Geçim, otobüste ki yolcunun ayakkabı tabanlarında ve montunun astarında gizlediğini uyuşturucuyu buldu.
Jandarma ekipleri tarafından Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada bir yolcunun ayakkabılarının tabanına ve montunun astarına gizlediği 1 kilo 330 gram reçine esrar maddesi ele geçildi. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak
Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu
Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu