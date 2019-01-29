Ayakkabısının Tabanından Uyuşturucu Çıktı

Narkotik köpeği Geçim, otobüste ki yolcunun ayakkabı tabanlarında ve montunun astarında gizlediğini uyuşturucuyu buldu.

Narkotik köpeği Geçim, otobüste ki yolcunun ayakkabı tabanlarında ve montunun astarında gizlediğini uyuşturucuyu buldu.



Jandarma ekipleri tarafından Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada bir yolcunun ayakkabılarının tabanına ve montunun astarına gizlediği 1 kilo 330 gram reçine esrar maddesi ele geçildi. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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