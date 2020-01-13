Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı - Son Dakika
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Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı

6 saat önce

Denizli'de ayakkabısının topuğunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs, narkotik polisi tarafından yakalandı.

Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı, System.String[]

Denizli'de ayakkabısının topuğunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs, narkotik polisi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin (35) uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini alan narkotik polisi, otobüs terminaline düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Şahsın üst araması sırasında ayakkabılarından şüphelenen polis, bıçakla ayakkabının topuklarını kestiğinde 20 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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