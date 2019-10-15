Son Dakika Haberleri: Ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

57 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Osmaniye kara yolunda bir dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada, çuval içerisinde bulunan giysilerin arasında yer alan ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.E.H, A.E.C, A.E.H. ve M.E.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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